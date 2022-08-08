Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen büyükelçilerle buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

''Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir'' diyen Cumhurbaşkanı, Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceklerini söyledi.

''ELİTİST ZİHNİYETİN ENGELLEMELERİNE MARUZ KALDIK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Devletin içine sızmış örgütlerden farklı menfaat gruplarına kadar birçok karanlık odakla karşılaştık mücadele ettik. Milletimizin güçlü desteği ve demokratik zeminde yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardık. Ülkemize hizmetler yatırımlar kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek Türkiye'ye bedel ödeten vesayetçi yaklaşımı rafa kaldırdık.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Oluşan müspet atmosferi kalıcı ateşkese tahvil etmek ne yazık ki mümkün olmadı. Savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadan bu mutabakatını işletmeyi başardık. Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum.

''TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDADIR''

Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. Son birkaç gündür İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik.

''ÇOCUKLARI ÖLDÜRMENİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ''

Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır."

SURİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

''GÜVENLİ HAT KURMA KARARLILIĞIMIZ BAKİ''

Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI



Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

''4. SONDAJ GEMİMİZİ YARIN UĞURLAYACAĞIZ''

Abdülhamid Han adını koyduğumuz 4. sondaj gemimizi yarın Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlayacağız.

''HİÇBİR NATO ÜLKESİ FETÖ'CÜ ALÇAKLARA GÜVENLİ LİMAN OLMAMALI''

Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir."

