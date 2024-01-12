Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim mesaisi: İstanbul’da ilçe adayları için toplantı

Yerel seçim yaklaşırken, AK Parti’de hazırlıklar sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.



Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.



Erdoğan burada partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti kurmaylarıyla bir toplantıya girdi.



Toplantının ana gündem maddesini 39 ilçenin belediye başkan adaylarının belirlenmesi oluşturuyor.



İlçe adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmanın yarın da sürmesi bekleniyor.



ANKARA ADAYI PAZAR GÜNÜ NETLEŞECEK



AK Parti’nin Ankara adayı ise pazar günü netleşecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Başkent’te düzenlenecek etkinlikle Ankara adayını açıklayacak.



“Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak, büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. İl merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün, yarın devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

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