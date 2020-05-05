Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS kararı açıklaması (Gençlere seslendi)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin erkene alınmasına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.



Gençlere seslenen Erdoğan, "Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlığımızla birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır" dedi.



2020 yılının mücadele içerisinde geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var" dedi.



Alınan karar gereği YKS'nin ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendiğini de vurgulayan Erdoğan, öğrencilerin sınavda müftedattaki önemli bir kısımdan muaf olacağını, sınav süresinin arttırıldığını ve baraj puanının 170'e çekildiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek" ifadelerini kullandı.



Bu süreçte karar alınırken tüm kesimlerin faydasının gözetildiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla 7/24 çalışıyoruz" dedi.



"Bu süreci siyasi istismarlara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır" diyen Erdoğan, " Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

