Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Lideri Heniyye'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas lideri Heniyye'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını ele aldığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki göstererek, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" demişti.
VİDEO: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'KUDÜS İSRAİL'E VERİLEMEZ'