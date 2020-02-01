Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Lideri Heniyye'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti. 

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas lideri Heniyye'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını ele aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Trump'ı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki göstererek, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" demişti.

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