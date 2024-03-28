imsakiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan aday: "Boya bak boya"

31 Mart yerel seçimleri öncesi son mitingini Kocaeli'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki metrelik boyuyla Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman'ı yanında görünce şaşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek Kocaman'a takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan aday: "Boya bak boya"

, 31 Mart yerel seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin finalini 'de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Konuşmasının sonunda ise Erdoğan, ilçe adaylarını tek tek sahneye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan aday: "Boya bak boya" - 1

İki metrelik boyu ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı yanında gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek başkan Kocaman'a takıldı.

O anlar alanda bulunanları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...