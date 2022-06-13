Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız. Derin deniz tarafından da ilk kaynak önümüzdeki ay gerçekleşecek.



Buradaki çalışmalarımız Kasım'ın ilk haftasında bitecek. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin 20 yıldaki her kazanmında büyük bir emek var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık.

Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla kimi zaman terör örgütleriyle mücadele ettik.

Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde.

4. sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.