Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te sistemde olacağını açıkladı.

Haberler 13.06.2022 - 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı 'ın açıklamalarından satır başları;

2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız. Derin deniz tarafından da ilk kaynak önümüzdeki ay gerçekleşecek.

Buradaki çalışmalarımız Kasım'ın ilk haftasında bitecek. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

'nin 20 yıldaki her kazanmında büyük bir emek var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık. 

Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla kimi zaman terör örgütleriyle mücadele ettik. 

Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde. 

4. sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.

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