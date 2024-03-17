Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı | MHP'li Feti Yıldız: Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay günü. 14. Olağan Büyük Kurultay, Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor.



Kongrede konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak.” açılamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.



Bahçeli'nin açıklamasının ardından NTV canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Yıldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de 3. defa aday olabilmesi için Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir" dedi.

Yeni sistemde "erken seçimin" olmadığını "seçimlerin yenilenmesinin" olduğuna dikkat çeken Yıldız, ""Yeni sistemde seçimlerin yenilenmesi var. Sayın genel başkanımızın işaret ettiği budur. 2028 yılında yapılacak seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımız Meclis kararıyla aday olabilir. Meclis karar aldığında hem sayın Cumhurbaşkanı hem de Meclis çalışmalarına seçimlere kadar devam eder. Bunun adı fesih değildir." değerlendirmesinde bulundu.