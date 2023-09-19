Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor

İletişim Başkanlığından, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını paylaştı.



Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.



Türkevi'ndeki basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile gündemdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini bildirdi.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."



Öte yandan,görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.