Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 yakalanmasıyla ilgili bazı paylaşımlara soruşturma

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.



Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.



Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.



Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.



Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİR ŞÜPHELİ EV HAPSİ TEBRİYİLE SERBEST BIRAKILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün (35) yakalanması için çalışma başlattı.



Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.



Cumhuriyet savcısı, Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenen şüpheliyi, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden şüpheli, savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanını kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" dedi.



İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbiriyle adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.

