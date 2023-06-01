Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı

ERDOĞAN YÜZDE 52,18, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 47,82 OY ALDI



İkinci tur oylamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yüzde 52,18, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oyla yüzde 47,82 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.''

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