Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın paylaşımında, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak"

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 21:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

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Türkiye'nin Otomobili fabrikasına ilk harç

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri'nin Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacağını belirtti.   

Oktay, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği merkeze ilişkin paylaşım yaptı.

"Türkiye'nin Otomobili" projesiyle 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Oktay, "‪Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak.‬ ‪Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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