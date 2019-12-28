Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Somali'nin yanındadır, saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı.

erdoğan.jpg

İlişkili Haberler

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölü

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.  

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır" ifadesini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...