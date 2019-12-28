Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Somali'nin yanındadır, saldırıyı lanetliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.



Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.



Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır" ifadesini kullandı.