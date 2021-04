Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Los Angeles'ta açıldı

İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" , ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ta çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.

1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adanan sergi yoğun ilgi gördü.



Başta Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Agayev olmak üzere Pakistan ve Suriye'den temsilcilerin ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan Oğuz, serginin önemine işaret etti.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Oğuz, 1973 yılında Los Angeles'ta başlayan Ermeni terör dalgasının ilerleyen yıllarda devam ettiğini ve 30'dan fazla diplomat ile yakınını hedef aldığını belirtti.

"BİZ ONLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUZ"

"Biz onları hiçbir zaman unutmuyoruz ancak böyle günlerde onlarını anısını yeniden yad ediyoruz" diyen Başkonsolos Can, sadece Ermeni tarafının acılarını konuşan kesimlerin şehit edilen Türk diplomatların hikayelerini özellikle dinlemesi gerektiğini ifade etti.



Can, "Biz 1. Dünya Savaşı gibi zor dönemlerde vatandaşlarımızın katledilmesinden dolayı bir öfke ve nefret çıkarmadık ama onları da unutmadık" şeklinde konuştu.

Tarihte yaşanan acıların üçüncü ülkeler tarafından siyaset malzemesi yapılmasını kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Can, bu tür kararların bugün de gelecekte de sorunlara neden olacağını kaydetti.



Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Agayev de konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan'ın tarih boyunca her zaman omuz omuza olduğunu ve Ermeni terör örgütlerinin mezalimine karşı birlikte karşı durduklarını belirtti.



Konuşmasının ardından sergiyi değerlendiren Başkonsolos Can, bu tür sergilerin hem Ermeni terör örgütlerinin hain eylemlerini Amerikan kamuoyuna yeniden hatırlatmak, hem de şehit diplomatlarımızın aziz hatıralarını yad etmek için çok önemli olduğunu ifade etti.



24 Nisan'da İstanbul'da da açılan "Şehit Diplomatlar Sergisinin" ilerleyen haftalarda ABD'nin başkenti Washington'da ve New York'ta da açılmasının planlandığı belirtildi.

SERGİ SİSTEMATİK TERÖR SALDIRILARINI DETAYLARIYLA ANLATIYOR



Sergide, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla anlatılıyor.



Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer aldığı sergide, ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.



Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı bir tarih olan 24 Nisan'da açılan sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, serginin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK DİPLOMATLARA YÖNELİK İLK TERÖR SALDIRISI 1973'TE DÜZENLENDİ

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.



ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.