Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 4 Mart Pazartesi günü Ankara Beştepe'de toplanması bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'na işaret etmişti.



Öğretmen atamalarının söz konusu toplantıda ele alınabileceği düşünülüyor.



Öte yandan dış politikadaki gelişmeler ve ekonomik konuların da kabine gündeminde olması bekleniyor.



