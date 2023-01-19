Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye'deki seçimlere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.



İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki seçimlere yönelik bir açıklama yapan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması için batı ülkelerinin muhalefete yardım etmesi gerektiği söylemişti.