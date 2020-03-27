Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi kurdu.

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden ulaşılan sitede Türkiye'de salgınla ilgili son veriler yer alıyor.

Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

İLK TESPİT 11 MART

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.



ÖLÜM ORANI YÜZDE 2.07

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de var.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ULUSA SESLENİŞ

