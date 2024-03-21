D-100'de kaza: TIR, otomobile çarptı

İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu'nda dün saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece'den Avcılar yönüne ilerleyen otomobil Askerlik Şubesi'nin hemen ilerisinde yavaşladı.
Yavaşlayan otomobile hemen arkasından gelen damperli TIR çarptı.
TIR, bir süre önündeki otomobili sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arkasında hasar oluştu.
Kaza anı, yan yolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerası ile kaydedildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.
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