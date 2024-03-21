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D-100'de kaza: TIR, otomobile çarptı

İstanbul'da Avcılar D-100 Karayolu'nda TIR, önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arkasında hasar oluştu.

D-100'de kaza: TIR, otomobile çarptı

'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu'nda dün saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece'den Avcılar yönüne ilerleyen otomobil Askerlik Şubesi'nin hemen ilerisinde yavaşladı.

Yavaşlayan otomobile hemen arkasından gelen damperli TIR çarptı.

D-100'de kaza: TIR, otomobile çarptı - 1

TIR, bir süre önündeki otomobili sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arkasında hasar oluştu.

D-100'de kaza: TIR, otomobile çarptı - 2

Kaza anı, yan yolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerası ile kaydedildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

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