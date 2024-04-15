DAEŞ’in Horasan yapılanmasına açılan davada çarpıcı ayrıntılar: Meclis’e saldırı planı, İstanbul’da kaçak eğitim merkezi

YÜKSEK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ



Sanıkların ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, bir sanığın ikametinde ele geçirilen ruhsatsız silah, 123 mermi, 52 bin 500 dolar, 1610 avro ve 100 bin 600 lira ile cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan kamuflaj giyimli silahlı erkekler, atış talimi yapan çarşaflı kadınlara ait fotoğraflar ve terör örgütü DAEŞ ile ilgili dokümanın yer aldığı kaydedildi.



Sanıklardan Rasulov’un, Azerbaycan’da uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl tutuklu kaldığı, 2016’da resmi yollardan Türkiye’ye geldiği, Reina gece kulübüne yapılan terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle DAEŞ üyesi olmak suçundan 2 yıl cezaevinde yattığı aktarıldı.



Sanıkların DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantıları olmadığı, medreseye namaz kılmak için gittikleri ve kimseden emir veya talimat almadıkları yönünde savunmalarının yer aldığı iddianamede, sanık Mohamed Kotb Mohamed Ahmed’in beyanları bu merkezle ilgili bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.



Sanık Ahmed, savunmasında medresenin sorumlusu olduğunu belirttiği Hasan isimli kişinin cihat konusunda medreseye gelen insanları etkilediğini, eğitim verilen çocukların babalarının Suriye veya Irak’ta DAEŞ içerisinde terör örgütü PKK’ya karşı savaşırken ölmesinden dolayı bu örgüt hakkında hınzır ve domuz gibi beyanlarda bulunduğunu söyledi.



“DEVLET OKULUNA GİTMİYORLAR”



Sözde medresede günün sabah namazıyla başladığını anlatan Ahmed, Kur’an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, edep ve ahlak dersi verdiklerini, akşam namazından sonra yemek yenildiğini, temizlik yapıldığını, sabah namazından gece çocuklar uyuyuncaya kadar sırayla nöbet tutuklarını anlattı.



Sanık Ahmed, dernekteki yatılı çocukların hiçbirinin devlet okuluna gitmediğini, evlerinden gelenlerin bazılarının okula da gittiğini, ailesi olmayan çocukların hep yatılı kaldığını kaydetti.



Sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis istenen iddianamede, 2 sanığın ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1,5 yıldan 4 yıl 6’şar aya kadar hapisleri talep edildi.



Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların mayıs ayındaki ikinci duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.