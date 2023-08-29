Datça-Bodrum feribot seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi

Datça-Bodrum feribot seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi

Datça-Bodrum feribot seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihinde teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilmeyen -, Datça-Bodrum seferlerinin karşılıklı birer seferi 29 ağustos tarihinde de ertelendi.

Yaz aylarında her gün Datça ile Bodrum arasında karşılıklı düzenlenen Bodrum-Datça, Datça-Bodrum seferlerinin 29 Ağustos tarihli Datça kalkışının 10.30, Bodrum kalkışının da 13.30 seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

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