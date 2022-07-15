Datça'yı ayağa kaldıran cinayet

Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.



Olay, İskele Mahallesi Liman mevkisindeki saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tekel bayinin önünde durup, otomobilden inen H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'nin (21) alışveriş için girdikleri bayiden çıkarken, kapının önünde Okur ile yaşadıkları tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ve bıçaklanan Okur'un yere yığıldığı anlar yer aldı.



Tekel bayinin yakınındaki Okur'un kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin ise kavga seslerini duyması üzerine olay yerine geldiği öğrenildi.

Okur'u yerde kanlar içerisinde gören ve 3 şüpheli ile karşılaşan Geremeli'nin de bu sırada karnından bıçaklandığı belirtildi.

Tedavisi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli daha sonra Muğla Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



8 DAKİKA SONRA YAKALANDILAR



İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan ve Datça'ya tatil için geldikleri öğrenilen şüphelileri yakalamak için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis, kaçmaya çalışan H.T., S.A. ve T.H.T.'yi olaydan 8 dakika sonra ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler Okur'u bıçaklayarak öldüren şüphelinin H.T. olduğunu belirledi.



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLEMEDİ



Şüpheliler H.T (20), S.A. (31) ve T.H.T.'nin (21) akşam saatlerinde, adliyeye getirileceğini öğrenen öfkeli kalabalık, bina önünde toplanmaya başladı.

Olası olaylara karşı Marmaris'ten Datça'ya takviye amaçlı gelen 50 kişilik çevik kuvvet memuru adliye çevresinde önlem aldı. Öfkeli kalabalık, şüphelilerin çevik kuvvet aracında olduğunu zannederek adliyenin çevresini sardı.



EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI



Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, adliye çevresini saran kalabalığı ikna etmek için bir süre görüştü.

Toygun, burada yaptığı konuşmada şüphelilerin, olaydan 10- 15 dakika sonra yakaladıklarını belirterek, "Kaçma ihtimaline karşı zaten her türlü önlemi aldırmıştım. Ben acınızı anlıyorum. Erhan, Datça'da şahsen kendisini tanıdığım bir insan. Bugüne kadar hiçbir olumsuz tarafını duymadım. Herkes iyi diye anlatıyor. Ne yazık ki bazen bu tür olaylar oluyor. Canımız yanıyor. Elbette acınızı anlıyorum. Herkes hıncını içinde tutsun. Devlet, bunun cezasını verecek. Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs var. Bu arada kayınçosunun sağlık durumu iyi, kendisi ile görüştüm. Ben buraya polis getirmek istemem. Datça'nın kendi yerlisi burada. Ben de sizin içinizdenim. Herkes beni dışarıda görüyor. Her şeye açığım. Ben bu adamı çıkartıp, 'arkadaşlar alın, istediğinizi yapın' mi diyeyim. Acınızı anlıyorum. Devlet buna en ağır cezayı verecektir" dedi.



MAKTULÜN AĞABEYİNDEN DAĞILIN ÇAĞRISI

Öte yandan, Toygun'un konuşması sırasında kalabalığın arasında bulunan Erhan Okur'un ağabeyi Gökhan Okur (44) ise herkesi bölgeden dağılmaya çağırdı.

Bu çağrı üzerine, kalabalık bir süreliğine adliye binası önünden ayrılsa da beklemeye devam edenler oldu.

Daha sonra adliyeye yaklaşan bir ekip otobüsünün önü, öfkeli kalabalık tarafından kesildi. Adliyeye yürümek isteyen grup, Marmaris'ten takviye için gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.



​Datça Emniyet Müdürü Toygun, burada bir kez daha kalabalıkla konuşarak dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen sokak aralarında küçük gruplar halinde bekleyenlerin olması nedeniyle şüphelilerin adliyeye getirilmesi ertelendi.

