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Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.



Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Parti'nin adayıdır. Hayırlı olsun" dedi.

BURHANETTİN KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA



Evrakları zamanında İl Seçim Kurulu'na götürülemediği için İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz ise özetle şu ifadeleri kullandı:



''Şahsımıza karşı yapılan bu kumpasın mutlaka vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda boşa çıkarılacağını açıklamıştık. Şu anda başvurumuzu Demokrat Parti adına Mersin İl Seçim Kurulu'na yaptık. Bu süreci Demokrat Parti çatısı altında götüreceğiz. Derdimiz Mersin'e hizmet, Mersin'de yaşayan insanların taleplerini yerine getirmek.''