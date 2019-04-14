İzmir'de Gaziemir İstasyona gelen Turan Ertaş, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek istasyon peronundan raylara düştü.
Görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turan Ertaş'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Dengesini kaybedip raylara düştü
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
İzmir'in Gaziemir ilçesinde İZBAN'a bağlı banliyö trenlerinin işletildiği raylara düşen kişi yaralandı.
İzmir'de Gaziemir İstasyona gelen Turan Ertaş, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek istasyon peronundan raylara düştü.