CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde, Ankara'da oyunu kullanacak. Deniz Baykal, bu seçimde ilk defa uygulanacak seyyar sandık uygulamasından yararlanacak.



Önceki birçok seçimde Deniz Baykal, Antalya'da evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, ya da Antalya'dan Ankara'ya geçiyordu.

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, seyyar sandık talebinde bulunulduğu ve Baykal'ın seçim günü oyunu muhtemelen Angora Evleri'ndeki evinde seyyar sandıkta kullanacağını açıkladı. Aslı Baykal, evde olmaması durumunda ise yine seyyar sandıkta tedavisinin devam ettiği Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babasının oyunu kullanacağını dile getirdi.

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SEYYAR SANDIK NEDİR?



İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmenler, bulundukları yerde ve evde oy kullanabilecek. Oy verme işlemi müşahitlerce izlenebilecek.



Seyyar sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Kurul, asıl üyeler ile toplanacak. İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayılarını dikkate alarak, seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulunu ilişkilendirecek. İlçe seçim kurulu başkanı, kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanlarını belirleyecek.