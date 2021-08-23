Denizde pitbull saldırısı öldürdü iddiası

İstanbul Pendik'te arkadaşlarıyla yüzmeye giden 28 yaşındaki genç boğuldu. Vücudunda diş izleri olan gencin arkadaşının pitbull cinsi köpeğinin denizde saldırması sonucu boğulduğu iddia ediliyor.

NTV Haber 23.08.2021 - 16:19

Denizde pitbull saldırısı öldürdü iddiası

İstanbul'da bir gencin denizde pitbull saldırısı sonucu boğulduğu iddia edildi.

Olay geçen cuma Pendik'te yaşandı. 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti.

Oğuzhan Doğan yüzerken bir süre sonra arkadaşının pitbull cinsi köpeği de suya atladı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre Doğan, köpeğin ısırdığı gerekçesiyle bağırdı. Köpeğin sahibi de köpeğini kıyıya çıkardı. Denizde yalnız kalan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını belirten aile şikayetçi oldu.

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