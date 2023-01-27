Denizli'de 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis, evde bir çocuğu hareketsiz yatarken buldu.

Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin annesi G.K. (27), polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı.



Beyin kanamasından öldüğü değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kapısı mühürlenen evin içinin dağınık olduğu görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili aranan annenin arkadaşı 2 şüpheliyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan, başta susma hakkının kullanan, soruları cevapsız bırakan annenin ifadesinde, arandığı için polis gelmeden evden uzaklaştığını, oğlunun öldüğünü daha sonra haberlerden öğrendiğini söylediği belirtildi.

"ÇOCUK ÖLMÜŞ BEN ONU UYUYOR SANDIM"

Olayın meydana geldiği müstakil evin karşısındaki apartmanda oturan ve komşusuyla girdiği evde biri ölü 3 çocuğu bulan 58 yaşındaki Halime Akdoğan, evden bir çocuğun ağlama sesini duyduklarını ve bunun üzerine komşusuyla eve girmeye karar verdiklerini anlattı.

Akdoğan, "Ağlayan çocuk, bir bebekmiş. Neredeyse divandan düşecekti. Çocuğu divana yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur. Her şey var evde. Çöplük gibiydi. 9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. 'Burada çocuk var' dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım." diye konuştu.

Öte yandan Akdoğan, daha önce bu eve polis ekipleri tarafından operasyon yapıldığını iddia ederek "Bunların kaçıncı olayı. Uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez buraya operasyon yapıldı, bu eve." dedi.