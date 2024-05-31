Denizli'de beton mikseri can aldı

Denizli'nin Tavas ilçesinin Karahisar Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mustafa Marık (51), beton mikserini sabitleyen ayağın hareketi sırasında başını, mikserle ayak arasına sıkıştırdı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaptığı kontrolde, Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Marık'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.