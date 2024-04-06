Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesi'nde meydana geldi.
Emin Emgin idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Emgin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri Emgin'in cansız bedeni traktörün altından çıkarttı.
Emgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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