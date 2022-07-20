Denizli'de kayıp Hakkı ve Rafet'in cansız bedenine ulaşıldı

18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet Ergen (9) ile Hakkı Bardan'dan (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

11 yaşındaki Hakkı Bardan (Solda) ve 9 yaşındaki Rafet Ergen (Sağda)

RAFET'İN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Ekipler, Hakkı Bardan'dan sonra saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedenine ulaştı. Rafet Ergen'in sulama kanalının Kıralan Mahallesi girişine yakın yerde bulunan cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Çocukların aileleri acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı.

18 TEMMUZ'DA KAYBOLMUŞLARDI

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.



Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.



Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

