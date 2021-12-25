Denizli'de tepki çeken görüntü: Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

Denizli'de semt polikliniğine giden bir kadın, yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı. Küçük kızın dizine vurup tokat atan kadın sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haberler - DHA 25.12.2021 - 12:22

Denizli'de tepki çeken görüntü: Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

'de bir kadın, poliklinikte yanında oturan çocuğu dövdü.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan semt polikliniğine giden bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada bir kız çocuğunun yanına oturdu.

Kadın, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şiddet anları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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