Denizli'de tepki çeken görüntü: Poliklinikteki çocuğun dizine vurup tokat attı

Haberler - DHA 25.12.2021 - 12:22
Denizli'de bir kadın, poliklinikte yanında oturan çocuğu dövdü.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan semt polikliniğine giden bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada bir kız çocuğunun yanına oturdu.
Kadın, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şiddet anları sosyal medyada tepkilere neden oldu.