Deprem bölgesinde akrep ve yılan sokmalarında artış

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken deprem bölgesinin hastanelerin acil bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ulusal kongrede, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilk saatlerden itibaren bölgeye koşan acil tıp uzmanları bir araya geldi.

Kongrede depremden en çok etkilenen 10 ilin acil tıp uzmanlarının bir araya geldiği, "Deprem Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölge acillerinde devam eden sorunlar, alınması gereken önlemler değerlendirildi. Büyük oranda hasar gören sağlık tesislerinin olduğu bazı illerden çevre illere dağılan hasta başvuruları nedeniyle, Adana Şehir Hastanesi gibi kimi bölge hastanelerinin, büyük bir hasta yükü ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ayrıca deprem travmasını yaşamış, yakınlarını kaybetmiş pek çok acil hekimi ve sağlık personelinin de halen nispeten daha küçük iller olmasına rağmen bazı acillerde günlük 2 bini bulan hasta başvurusu ile baş etmeye çalıştığı belirtildi.



"AKREP YILAN SOKMALARI, GÖZ ENFEKSİYONLARI ARTTI"

TATD Afet Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sarper Yılmaz, bölge halkı arasında acile başvurularda, akrep ve yılan sokmalarının dikkat çekmeye başladığını belirtti.

"Çevresel aciller dediğimiz başvurularımız arttı." diye konuşan Doç. Dr. Yılmaz; yılan sokması, akrep sokması gibi ya da vatandaşların her zaman temiz suya ulaşamaması nedeniyle göz enfeksiyonlarını çevresel aciller olarak örnekledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaşam şartlarının zorlaştığını ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, "Acillere de çok ciddi bir hasta başvurusu olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

Örneğin kışın, karbonmonoksit zehirlenmesi çok yaşadık deprem sonrası süreçte. İnanılmaz derecede soba zehirlenmesi vakaları görüyorduk acillerde. Mevsim değiştikçe, hava koşulları değiştikçe, yılan, akrep sokmaları ile karşılaşmaya başladık. O yüzden tüm bunlarla ilgili ne yapılabilir, nasıl önlemler alınması gerekli, çözümü ne olur, bunlara dair bir rapor hazırlayıp bakanlığa vereceğiz.



"BÖLGE HALKI SAHRA HASTANELERİNİ BİLMİYOR"

10 ilde özellikle üçünde daha fazla olmak üzere, sağlık tesislerinin çoğunun zarar gördüğünü vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz, acil servislerin çoğunda, özellikle de Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman gibi 3 ilde, vatandaşların gidebilecekleri diğer sağlık tesislerini yeterince bilmediği için acilleri 'yönlendirme tabelası gibi" kullandığını ifade etti.

Doç. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bir sürü sahra hastanesi var. Hem yurtdışından hem yurt içinden gelen ekiplerin kurduğu. Ama bölge halkımız bilmiyor, o yüzden sürekli eskiden bildiği yerlere gidiyor. Bunu öğrenebilecekleri en kolay yöntem de acil servislere gelip ben nerede tedavi olabilirim diye sormak. Bu bile kendi başına bir iş yükü zaten. Gerçekten kritik bir hastayı yönetirken, o alanın kalabalık olması anlamına geliyor bu. Oransal olarak 1,7; 2 katına çıkmış durumda acil hasta sayısı"

