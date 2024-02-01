Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabının 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde 50 bin , köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.

Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.

100 bin çelik köy evi: Deprem bölgesinde 6 ay içinde teslim edilecek

100 bin çelik köy evi: Deprem bölgesinde 6 ay içinde teslim edilecek

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