Deprem çantasında neler olmalı? (Deprem çantası malzemeleri nelerdir?)

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na göre afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması oldukça önem arz ediyor.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?



Bir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor.

Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.



DEPREM ÇANTASI NEREDE DURMALI?



Deprem çantası evin giriş kapısına en yakın noktada bulunmalıdır.

Deprem çantası, deprem sonrası 72 saat boyunca yardım gelene kadar hayat kurtarır ve çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.



