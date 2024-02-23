Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (23 Şubat tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 25 Ekim tarihli güncel depremler listesi.



BURSA GEMLİK'TE DEPREM



Bursa Gemlik'te saat 15.14'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.



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