Deprem sonrası Kırklareli'ne yoğun talep: Belediye başkanı uyardı! Tarlaları arsa diye satıyorlar

Bölge için il özel idaresinin belirlediği şartlar var. Yerleşim yerleri dışındaki 5 dönümden küçük arazilere inşaat yapılamıyor.



Belediye Başkanı Özalp, konuyla ilgili, "Aldığınız arazi köy dışında ise 5 dönümün üstünde olması lazım, yola 25 metre cephesi olması lazım, şimdi vatandaşlarımız 1 dönüm 2 dönüm yer alıyor, yarın öbür gün biz buraya bir konteyner koyalım beton atalım dediğinizde hayır bunu yapamazsınız diyorlar aynı zaman inşaat izni de verilmiyor. Alacağınız 1 dönüm 2 dönüm yere en ufak bir inşaat yapamazsınız izin vermiyoruz. Halkımız ne yazık ki mağdur oluyor. Herhangi bir yer toprak almak isteyen vatandaşlarımız yetkililerden bilgi alsınlar." dedi.