Göz göre göre felaket bilirkişi raporunda

Kahramanmaraş'taki depremde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Raporda yer alan tespitler felaketin göz göre göre geldiğini gösterdi.

Konya Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan raporda, yapının statik projesinde çok sayıda hata olduğu belirtildi.

Binanın kolonlarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının düzensiz olduğu, zemin etüdünün yapılmadığı ve perde duvarı olmadığı kaydedildi.

Taşıyıcı sistem betonarme projesinin de ne 1975 ne de 1998 deprem yönetmeliklerine uygun olduğu ifade edildi.

HATALI PROJEYE ONAY

Sonuç olarak belediye asli kusurlu bulundu, yıkımının ana nedeninin, hatalı projenin ilgili mercilerde onaylanması olarak gösterildi.

MÜTEAHHİT FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

Binanın müteahhidinn de o dönemin fen işleri müdürü Ahmet Kara olduğuna dikkat çekildi.



Geçen yıl 6 şubattaki depremde yıkılan Hamidiye Sitesi'nde 146 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan müteahhit Ahmet Kara, 10 gün sonra İstanbul’da yakalanıp tutuklanmıştı.

22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Kara dahil 7 kişi hakkında iddianamede, sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçudan 22 yıl 6'şar ayla cezalandırılması istendi.