Depremde mahalle yıkıldı geriye sadece muhtar kaldı

Depremin vurduğu Hatay'da en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden biri de Defne ilçesinin Elektrik Mahallesi oldu. 5 bin 200 nüfuslu bu mahallede çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, geride kalanlar ise şehri terk etti.

Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş ise mahallesini terk etmedi. Bölgeyi terk etmeyeceğini ve insanların mallarına sahip çıkacağını söyleyen Muhtar Nihat Derviş, mahalledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR GÜN DÖNECEKLER"

20 yıldır Elektrik Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını söyleyen Derviş, 5 bin 200 nüfustan 1100 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

"Yaklaşık 300 - 400 yaralı çıkardık. Diğerleri kurtuldu ve şehri de terk ettiler. Bütün sokaklar böyle. İçine giremezsiniz zaten." diye konuşan Derviş, "Buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Kesinlikle buradayım. Gerek karayolları, gerek AFAD, gerekse hasar tespite hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. O yüzden burada kalmam lazım. Bir gün dönecekler." dedi.

