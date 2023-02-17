Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 83 tutuklama

Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 309 zanlının sorumlulukları tespit edildi.



Yakalanan şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 62 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 69 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.



Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 4 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

