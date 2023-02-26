Depremin vurduğu 4 il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

Depremin etkilediği illerden dördü, polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi.



İçişleri Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Değişiklikle, polislerin şark hizmetinde 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan 4 bölge uygulaması kaldırıldı.



Halihazırda "batı" ve "doğu" şeklindeki 2 bölge uygulaması devam edecek.



Yeni yönetmelikle, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark hizmeti" sayılan iller arasına dahil edildi.



Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi.



Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak.

