Depremzede kadınlar için askıda kadın pedi uygulaması başlatıldı

NTV- Melike Şahin

Kadınlar için deprem bölgesinde hijyen en önemli sorunların başında geliyor. Hijyen ürünleri ise en büyük ihtiyaç olarak belirtiliyor.

Bu nedenle bir kadın pedi firması, deprem bölgesindeki kadınlara destek olmak isteyenler için askıda ped uygulaması başlattı.

Beije Kurucu Ortağı Naz Özbek, askıda ped uygulamasını belediyelerin yaptığı askıda fatura askıda ekmek gibi projelerden örneklendirerek başlattıkları bir girişim olarak tanımladı.

Tek günlük başlattıklarını ancak talep halinde düzenli olarak devam ettirdiklerini vurgulayan Özbek, "Depremin olduğu günden beri askıda havuzumuza 504 bin 690 adet ped bırakıldı." dedi.

Özbek, bunlardan 360 bin 402'nin gönderdiğini ifade etti.

KADIN PEDİ BAĞIŞI

Hem kurumsal hem de bireysel olarak kadın pedi bağışlamanın mümkün olduğunu anlatan Özbek, "8 Mart vasıtasıyla büyük firmalar kadın çalışanlarına hediye almak yerine bu sene afet bölgesine onlar adına yardımda bulunmak istiyorlar." dedi.

Özbek şöyle devam etti:

"Biz bir kişinin 2 aylık masrafını bağış felsefesi 30 ped olarak hesaplıyoruz. Bir kişinin 2 aylık masrafını 59 lira 1 kuruşa karşılayabiliyorsunuz."

Pedler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahbap Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve İhtiyaç Haritası vasıtasıyla deprem bölgesine ulaştırılıyor.