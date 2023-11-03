Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım depolama merkezi kurdu.

Bu merkezle yardım malzemeleri türlerine göre tasnif edilip, hem deprem bölgesine hem de Mersin'e gelen depremzedelere ulaştırıldı.