Dervişoğlu'ndan kadın cinayetleri tepkisi: Daha da cesaretleniyorlar

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, kadına cinayetlerine tepki gösterdi.

"Suç işleyenler, her seferinde daha da cesaretleniyor. Biz de bu kötülüklere karşı sesimizi yükseltmek zorundayız." diye konuşan Dervişoğlu, eşit toplum için çalışacaklarını söyledi.

Dervişoğlu'nun satırbaşları şöyle:



"Kadın cinayetleri, taciz, çocuk istismarları. Son yıllarda bu vakaların artışı, hepimizin yüreğinde tarifsiz bir acı bırakıyor. Her iki günde bir en az üç kadın cinayeti ya da şüpheli kadın ölümü yaşanıyor. Bu sayı, sadece bir istatistik değil, adaletin suskun kaldığı her an yitip giden canların trajedisidir.



Suçlular, mevcut düzenin sunduğu müsamahadan cesaret buluyor. Ceza sistemimizdeki hafifletici sebepler, iyi hal indirimleri, yetersiz denetimler, adeta suça davetiye çıkarıyor.

Suç işleyenler, her seferinde daha da cesaretleniyor. Biz de bu kötülüklere karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Bu milletin vicdanı sessiz kalamaz, kalmayacak!

"TÜRKİYE YENİDEN KONUŞAN BİR ÜLKE OLACAK"

Türkiye yeniden adalet arayan, haksızlıklara karşı duran, konuşan bir ülke olacak.

Türkiye, unutmayan Türkiye'dir. Çocuk istismarına 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenleri unutmayacağız. 'Kadın herkes içinde kahkaha atmayacak, iffetli olacak' diyenleri unutmayacağız. 'Kadın ve erkek eşit olamaz, bu fıtrata aykırıdır' diyenleri unutmayacağız. Türk kadını için evinin süsü diyenleri, kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış oluyor diyenleri de unutmayacağız. 'Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur' diyen zihniyetin karşısında duracağız.

"EŞİT TOPLUM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Geçen 22 yılda adalet konusunda hiçbir bir şey yapmasaydınız, her şeyi olduğu gibi bıraksaydınız da zaten bu kadar cinayet olmazdı. Yaptığınız infaz düzenlemeleriyle suçluları cezasız bıraktınız.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Farkı 2024 raporuna göre 146 ülke arasında Suudi Arabistan’ın bile gerisine düşerek 127. sıradayız.



Biz, kadınıyla erkeğiyle eşit bir toplum için çalışacağız.



Türk kadınının hak ettiği değeri alması için hayatın her alanında önlerini açacağız.