Destici: 81 ilde ismimiz ve adaylarımızla seçime katılacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

Görüşmenin sonunda Destici, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, milletvekili genel seçimlerinde ise kendi isimleri ve adaylarıyla seçime katılacaklarını açıkladı.

Gazetecilerin "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna yanıt veren Destici, görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

"KENDİ İSMİ VE KENDİ LOGOSU"

Destici'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Cumhur İttifakımız devletin bekasını önceleyerek yoluna devam ediyor. Büyük Birlik Partisi olarak 2017 referandum ardından 2018 yılındaki Cumhur İttifakı kurulunca birlikte hareket ettik. Eksik bulduğumuz noktaları zaman zaman dile getirdik.

EYT, 3600 ek gösterge gibi süreçlerin takibi olduk. Ücretli öğretmenler, tarımda çalışan geçici işçiler gibi, KİT'lerde çalışan taşeronlar gibi. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam edecektir. BBP, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye'nin geleceği açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. BBP, önümüzdeki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Partilerle görüşmeler devam ediyor. Olumlu gittiğini biliyoruz. Görüşmeleri AK Parti heyeti sürdürüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini değerlendirdi.

Çelik, "Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili trafik devam ediyor. Büyük Birlik Partisi, Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladı. Görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor." dedi.