Devlet Bahçeli: Sizin adayınız ne zaman ortaya çıkacak?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakına Cumhurbaşkanı adayını açıklayın çağrısı yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansıdı. Acaba anlattığı neydi? Sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve anlamadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Bugünki CHP'nin neresi, Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır. CHP ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır.

Ekonomik sıkıntı varsa el birliğiyle, güç birliğiyle yaparız, hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa günü saati geldiğinde, devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği ekonomik ve sosyal seviyeye muhakkak çıkarırız.

Fiyat artışları, zamlar, ekonomik sıkıntılar... Hepsi geçici. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor? Muzur ve mıymıntı bir ittifak olan zillet ittifakı katılaşmış vicdandır, sefalete düşmüş siyasettir.

"SİZİN ADAYINIZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?"

Kaşıkçı davasını kesten çarpıtanlar, Türkiye'nin adaleti sattığını söyleyenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip sonra da İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapanlar zillettedir.

Birbirinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, bizim adayımız belli peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Neyi bekliyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.

Son olarak Et ve Süt Kurumu'na musallat olan Kılıçdaroğlu, zırvadır, zorbadır, zillettir. Türkiye, zillete düşmeyecek. Milletin zilletin belini sandıkta kıracaktır.

Biz hedefleri, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız. Devletimizi lider ülke yapmak siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacak.

Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır, Hepsine saygı duyarız. Ancak milliyetçiliği hayatın her alanında uygulunabilir kılan tek parti MHP'dir.

Pakistan'daki demokrasi ayıplarını üzülerek izliyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve 48'inci gününe giren savaşın bir an evvel çözüme ulaşmasını umuyoruz.

Küresel hakimiyet mücadelesi maslumların canı pahasına, sürdürülmektedir. ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını söyleyerek kanlı boğuşmayı sürekli tehdit ve tahrik etmektedir.

"TÜRKİYE BARIŞ KONUSUNDA NETTİR"

Türkiye'nin devrede olması, aktif ve çok boyutlu dış politikayla hareket etmesi, ABD ve yanındaki ülkeleri rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Kanlı mücadelenin devamını arzulayan, hiçbir ülke iyi niyetli görülemez. Birleşik Krallık Başbakanının böyle bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret edip, Zelenski'nin üzerinde psikolojik baskı kurması dikkat çekmiştir.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın kendilerine verdiği yeni taslak metnin, İstanbul'dakinden farklı olduğunu belirtmiştir. Fırsatı ganimete çevirip araya giren mihraplar konu başlıklarını değiştirmek için yoğun mesai içindedir.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle Ukraynalı mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu'nun 'liderler bir araya gelecek' sözleri, ateşkes yolu konusunda çok önemli bir açıklamadır. Kim ne derse desin, yola çıkan kervan hedefine ulaşacaktır.

Pakistan örneği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin nasıl bir tarihi karar olduğunu tekrar gözler önüne sermiştir. Dileğimiz Pakistan'ın siyasi ve toplumsal istikrara bir an evvel kavuşmasıdır.