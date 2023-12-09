Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder.” açıklamasını yapmıştı.



Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt verdi.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadelerini kullandı.

SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENMİŞTİ



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Milletvekili Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini bildirmişti.

SAFFET SANCAKLI İSTİFA ETTİ

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.



Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."