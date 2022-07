Devlet Bahçeli'den TBB'ye tepki: Bir kez daha 'Kapatılmalı' dedi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Burada bir açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde yine Türk Tabipler Birliği vardı. Bahçeli, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından eylem kararı alan Türk Tabipleri Birliği için bir kez daha "Kapatılmalıdır" dedi.

Bahçeli, "Türkiye’de geçmişten bu yana bayram olsun farklı günler olsun birileri tarafından toplumsal çatışma ortaya koyulmaya gayret gösterilmektedir. En son bir doktor kardeşimizin bir cinayetle hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içinde olmamız gerekirken, her alanda şiddeti toplumca nasıl aşacağımızı ortaya koymamız gerekirken bazı sözde meslek grupları, toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda zillet ittifakının yandaşları gibi hareket edecek gaflet içine düşmüşlerdir. Türkiye’nin her tarafından 50-60’ı geçmeyen doktoru, 50-60’ı geçmeyen avukatıyla polis kardeşlerimizle çatışmayı tercih edecek ve onlara hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur. Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Tabipler birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyona gitmelidir” diye konuştu.