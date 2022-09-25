Dezenfektan diye satılan 8 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dezenfektan diye satılan 8 ton etil alkol ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada adı altında sahte içki yapımında kullanılan etil satışı yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerindeki iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı.

Aramalarda kolilere konulmuş bidonlar içinde toplam 8 ton etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

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