Dikkat çarpabilir! Hava sıcaklığı rekor seviyede (Sıcaklıklar ne zaman bitecek?)

Bugün sıcaklıkların rekor seviyeye çıkarak hafta sonu etkisini artırması bekleniyor.

Yurdun batı kesmini etkisi altına almaya başlayan sıcak hava dalgası çarşamba gününe kadar devam edecek. Uzmanlar ise özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için ''ısı çarpması'' uyarısında bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini söyledi.



Koronavirüsle mücadele sürecinde dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara belirli saatlerde sokağa çıkma izni verildiğini anımsatan Şen, "Bu hafta sonu bazı bölgelerde 40 dereceyi bulacak sıcaklıklar nedeniyle yaşlılarımız çok dikkatli olmalı. Isı çarpması nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilecek çöl sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.



BURSA 42, İZMİR 34 DERECE

İstanbul'da bugün görülecek en yüksek sıcaklığın 35 derece olması beklenirken hafta sonu 32 derece civarında seyredecek. Bursa'da da bugün sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.



Ankara'da da en yüksek sıcaklık bugün 32 derece olacak. Hafta sonu ise 33 ila 34 derece arasında olması bekleniyor.



İzmir'de ise nem seviyesinin pazar günü yüzde 71'lere çıkması bekleniyor. Ayrıca İzmirliler hafta sonu 34 derece sıcaklığı yaşayacak.



Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' açıklamasında bulunmuştu.

VİDEO: NTV EKİBİNDEN DİLEK ÇALIŞKAN UYARDI