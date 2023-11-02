Dina'nın iddianamesi kabul edildi: Cinayet zanlısı siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı; 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen Dursun Acar ise 4’üncüsünde tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

SİYAHİ KADINLARI DAHA ÇEKİCİ BULUYORMUŞ



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Dina’nın ölümüne ilişkin 'kısıtlılık' kararı ile yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Olay günü Dina’nın apartmanın boşluğunda birileriyle tartıştığı ve görgü tanığının ‘polisi aradım’ demesi üzerine seslerin kesildiğine iddianamede yer verilirken, Dina’nın apartmanın duvarından atlayarak kaçtığı ancak kimsenin takip etmediği belirtildi. Genç kızın kaçarken sokakta isteyerek Dursun Acar’ın idaresindeki otomobile bindiği iddianamede belirtilirken, Acar'ın ise kızın eli ve yüzünde kanlar olduğunu, Türkçe bilmediğini ancak ‘hastane’ dediği için aracına aldığını söylediği aktarıldı. Acar ile daha öncesinde görüştüğü belirlenen siyahi kadınlar ise kendilerini aracıyla istedikleri yere götürdüğünü, cinsel ilişkiye girmediklerini ancak cinsel görüşmeler yaptıklarını ifade etti. İddianamede; Dina ile daha önce görüşmediği tespit edildiği belirtilen Acar'ın ise siyahi kadınları daha çekici bulduğunu, siyahi kadınlarla birlikte olmaktan hoşlandığını söyleyerek kendini savunduğu aktarıldı. Acar’ın telefonunda siyahi kadınlara ait fotoğraflar olduğu da iddianamede yer aldı.



OTOMOBİLDE CİNSEL SALDIRI İDDİASI



Genç kızın Acar’ın otomobilinden bir anda inmesinin ve demir çitlerden atlayarak kaçmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunun belirtildiği iddianamede; Acar’ın, otomobilinde Dina’ya cinsel saldırıda bulunduğuna kanaat getirildi. Acar’ın, genç kızın kendisinden kaçtığını bilmesine rağmen ısrarla takip ederek, dereye düşmesine sebebiyet verdiğinin anlaşıldığını da belirtildi.