Diri fay hatları mercek altında | “Hendekler kazılacak, tüm Türkiye karış karış taranacak”

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda, AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyelere Birliği iş birliğiyle, 14 yürütücü üniversite, 22 katılımcı üniversite ve 190 araştırmacının katılımıyla Türkiye’deki diri fay hatlarının inceleneceği yeni bir çalışma başladı.



“Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi” isimli projeyle, ülke genelinde orta ve yüksek büyüklükte deprem yaratabilecek fay hatları belirlenecek.

“TÜRKİYE KARIŞ KARIŞ TARANACAK”



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, çalışma kapsamında tüm Türkiye’nin taranacağını söyledi.



“Türkiye’nin tüm aktif diri fay hatlarında depremler kaç yılda bir tekrar ediyor, hangi büyüklükte tekrar etme riski var ve depremin riski nasıl olacak?” sorusunun yanıtına ulaşılacağını söyleyen Mandal, “Ona göre şehirlerin, bölgelerin, sanayilerin haritalarının bile gözden geçirilmesi gerekecek. Yapılan çalışma aslında Türkiye için bir tarih. Belki de dünyada örnek olabilecek şekildeki bir çalışma.” ifadelerini kullandı.

PROJE 2 YIL SÜRECEK



Bu alandaki tüm ilgili kurumların bu proje için bir araya geldiğini ifade eden Mandal, “TÜBİTAK bu projenin koordinasyonunda. Aynı zamanda AFAD, MTA ve TBB kamu anlamında buna ihtiyaç duyan kurumlar noktasında. Bununla ilgili Türkiye’deki 14 üniversitenin yürütücü, 22 üniversitenin de katılımcı olduğu 190 araştırmacı bulunuyor. Bu araştırmacılarımız 2 yıl boyunca Türkiye’nin karış karış 5,5 ve üzerindeki fay hatlarının hem güncellenmesi, hem de eksikleri varsa tamamlanması noktasında çalışacak.” şeklinde konuştu.