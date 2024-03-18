Diş hekimi Şeyma Biran'ın katilinin cezası belli oldu

Sanık Ziya Ersoy savunmasında, "Karakol ifademde baskı ve şiddet vardı. İki, üç kere yere düştüm. Avukat istedim olmaz dediler. İşitme cihazım ve gözlüğümde yanımda yoktu. Savcılıkta da aynı memurlar yanımdaydı. Karakolda kamerada vardı. O görüntülerde istenebilir. Söylemediğim şeylerde yazıldı. Komple soyduğumu ve darp ettiğimi anlatmadım. Maktul ile bir kavgam yoktur. Durduk yere 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Her şey için üzgünüz." dedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 11 YIL HAPİS



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ziya Ersoy’un cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Ersoy’un ''Nitelikli kasten öldürme'' ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ''Nitelikli yağma'' suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanık A.A. ise beraat etti.



İDDİANAME



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ziya Ersoy'un ''Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''Nitelikli yağma'' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Diğer şüpheli A.A. hakkında ise ''Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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